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WP раскрыла информацию о человеке, опубликовавшем файлы Пентагона

WP: секретные файлы Пентагона опубликовал сотрудник «военной базы» США под ником OG
Файлы со сверхсекретной информацией в закрытом чате опубликовал молодой человек, рассказывавший, что работает на военном объекте США. Он настаивал на конфиденциальности, но в итоге они из закрытого чата попали в открытый доступ
Здание Пентагона
Здание Пентагона (Фото: Dennis Brack / Zuma / Global Look Press)

The Washington Post раскрыла детали о личности человека, опубликовавшего в открытом доступе секретные документы Пентагона и разведки США. Журналисты сумели установить контакт с участниками чата, где были опубликованы файлы.

Утекшие в публичный доступ секретные документы американской разведки и Пентагона изначально появились в чате в Discord, который был создан подростками для обсуждения конфликта на Украине, выяснило ранее агентство Associated Press.

18-летний участник чата под ником Thug Shaker Central рассказал AP, что в рамках дебатов об Украине один из собеседников, под ником Лукка (Lucca), начал делиться засекреченными документами. Сначала он перепечатывал тексты по памяти, однако несколько месяцев назад начал размещать изображения. По словам собеседника АР, Лукка — «просто ребенок», который публиковал документы, чтобы «включиться в спор».

При этом личность Лукки собеседник агентства раскрывать отказался, отметив, что тот не руководствовался идеологией и не стремился раскрывать государственные секреты, «а скорее хотел произвести впечатление на людей в группе».

The Washington Post на основании рассказа участников чата в Discord, где появились секретные файлы, пишет, что в закрытом чате состояли примерно два десятка человек. Всех их объединяли общие интересы — оружие, военное дело, религиозность. В прошлом году один из участников чата, которого WP называет OG, начал публиковать странные сообщения, «наполненные жаргоном и акронимами». OG утверждал, что знает «секреты, которые правительство скрывало от простых людей».

Собеседник WP рассказал, что публиковавшиеся им сообщения были почти дословными копиями секретных разведывательных документов. По словам OG, он приносил их домой с работы на некой «военной базе». Также автор сообщений рассказывал, что проводит время на охраняемом объекте, где запрещены сотовые телефоны и другие электронные устройства, которые могут быть использованы для копирования информации.

По словам участника чата, OG был осведомлен о содержании документов, которые он публиковал, и был способен расшифровать служебные пометки в них. Например, он объяснил участникам чата, что служебная пометка NOFORN на документе означает, что его нельзя показывать гражданам других государств. «Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были какие-то случайные утечки», — сказал собеседник WP. Когда простое перепечатывание документов утомило OG, он начал публиковать их фотографии — именно они в итоге в апреле попали в прессу.

Участники чата утверждают, что им известна личность OG, однако раскрывать ее журналистам WP они отказались. Вместо этого они предоставили изданию аудиозаписи разговора с ним и видео, на котором OG стоит на стрельбище, в защитных очках, наушниках и держит в руках оружие. Он выкрикивает серию расистских и антисемитских оскорблений, а затем делает несколько выстрелов по цели.

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По словам участников чата, OG установил в нем строгую иерархию и стал неформальным лидером группы. Его возраст они оценивают примерно в 25 лет. Участники отмечают, что он не был противником США и настаивал на том, что он не работает в интересах какой-либо страны. Вместе с тем, он был критиком правительства США, обвиняя его в сокрытии важных вещей от общественности. Он требовал, чтобы участники чата внимательно читали публиковавшиеся им документы, и был сильно обижен, когда в какой-то момент их внимание отвлекалось на обсуждение данных из открытого доступа — например, роликов в YouTube.

В марте OG перестал публиковать документы. Но к этому моменту один из участников чата под ником Thug Shaker Central уже начал публиковать эти файлы в другом чате Discord. К 5 апреля засекреченные документы с оценкой военных действий на Украине из чатов в Discord попали в российский сегмент Telegram и на форум 4chan.

Детали расследования утечки публикует также The Wall Street Journal. Отследить источник утечек сверхсекретных документов разведки и Министерства обороны США может помочь тот факт, что печать таких файлов поставлена под строгий контроль, пишет издание со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом, и источников в американских правоохранительных органах.

Попавшие в публичный доступ документы выглядели как фотографии с распечаток документов, которые обычно используются для информирования руководителей высшего звена в Пентагоне. Предположительно, это файлы из Оперативного центра ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов Пентагона. Такие документы обычно демонстрируют в особой обстановке — защищенной от электронных утечек и наблюдения. Доступ к ним могут иметь не более нескольких сотен человек.

Экс-работники разведки и Пентагона сообщают, что у силовиков есть специальные процедуры и порядок распечатки таких файлов. Правительственные типографии, подключенные к секретным сетям, ведут подробные журналы всех напечатанных секретных документов. Кроме того, на рабочих местах сотрудников устанавливаются камеры для предотвращения возможности кражи бумажных документов.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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