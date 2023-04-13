В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за содействие международным органам

В Госдуму внесли поправки о наказании за содействие международным органам

Поправки также наделяют президента полномочиями по «защите граждан России в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих» законам России

Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за исполнение решений иностранных и международных органов, которые противоречат российскому законодательству, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В числе авторов документа спикер Вячеслав Володин и лидеры всех фракций. «Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций», — заявил Володин.

Кроме того, эти поправки предусматривают предоставление полномочий президенту «по защите граждан России в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих российскому законодательству».

Внести в законодательство поправки об уголовной ответственности за исполнение решений международных органов и призывы к исполнению Володин предложил в марте, после того, как Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с территорий Украины в Россию» с 24 февраля 2022 года.

Кремль напомнил, что Россия с 2016 года не признает юрисдикцию МУС, российский МИД назвал ложными обвинения в «насильственном вывозе несовершеннолетних». Следственный комитет России завел дело против четырех принимавших это решение судей МУС по ст. 299, ст. 30, ст. 360 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).

Инициативу Володина раскритиковали в Совете Федерации. Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что решение МУС не создает для России правовых последствий, а потому реакция на его решения будет излишней. Законодательные предложения в связи с этим он посчитал «пустой и бессмысленной затеей».