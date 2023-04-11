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СК завел дело об изъятии Киевом активов российского банка на $1 млрд

Генпрокуратура: СК завел дело об изъятии на Украине активов российского банка на $1 млрд
Прокуроры заявили, что власти Украины не давали банку оказывать услуги клиентам, а затем экспроприировали активы, «фактически передав в руки украинского олигархата». «РИА Новости» и ТАСС сообщают, что речь идет о «дочке» «Сбера»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Следственный комитет завел уголовное дело об изъятии властями Украины активов одного из системообразующих российских банков, сообщает Генпрокуратура. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 169 УК (воспрепятствование предпринимательской деятельности).

Ущерб банку и его клиентам ведомство оценило в более $1 млрд. О какой именно финансовой организации речь, прокуроры не уточняют.

Прокуратура провела проверку и установила, что представители украинского руководства долгое время ограничивали деятельность банка и его «дочки» на территории страны, «используя свои управленческие ресурсы и законотворческие возможности». Ведомство утверждает, что украинские клиенты банка не могли получать финансовые услуги «без оглядки на политические предпочтения киевского режима».

В итоге, заключили прокуроры, на Украине экспроприировали активы финансовой организации, «фактически обеспечив передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата».

По словам источника «РИА Новости», знакомого с материалами дела, речь идет о «дочке» Сбербанка. Такие же данные привел ТАСС.

Весной 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил принудительно изъять принадлежащие ВЭБ.РФ 99,8% акций Проминвестбанка и 100% акций Международного резервного банка (МР-банк), которым владеет Сбербанк. Украинские «дочки» российских банков лишились лицензии на следующий день после начала военных действий на Украине, а до этого они несколько лет находились под санкциями. «Сбер» и ВЭБ решили обратиться в суд.

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Летом украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц (выполняет функции в сфере вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков) выставил на продажу активы Проминвестбанка и МР-банка.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Генпрокуратура Следственный комитет Украина уголовное дело Банк активы Сбербанк
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