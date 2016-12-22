СМИ сообщили о слежке российских кораблей за флотом США у берегов Сирии

Корабли и подлодки Военно-морского флота не покидали Тартус из-за ожидания удара по Сирии со стороны США и союзников, рассказали военно-дипломатические источники. По их словам, Россия отслеживает перемещения флота США и союзников

Ракетный крейсер ВМС США USS Normandy (Фото: U.S. Navy / Reuters)

Российские корабли и подлодки следят за субмаринами и кораблями стран НАТО, находящихся в восточной части Средиземного моря, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По данным собеседников агентств, российские силы «осуществляют непрерывное отслеживание с близкой дистанции ударных кораблей и подводных лодок ВМС США и их союзников по НАТО в Восточной части Средиземного моря». Корабли не покидали пункт материально-технического обеспечения в Тартусе из-за ожидания удара по Сирии, добавили источники.

База в Тартусе используется для пополнения запасов и для ремонта кораблей, после этого они возвращаются в море, сообщил источник «РИА Новости». «Хочу напомнить, что пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ», — сказал он.

11 апреля компания Image Satellite International на основе полученных ею спутниковых снимков сообщила, что российские военно-морские силы «исчезли» из Тартуса. Также отмечалось, что эти корабли «развернуты в море из-за возможных грядущих ударов» по Сирии. Компания сообщила, что в Тартусе осталась только одна российская подлодка.

По данным ISI, из порта вышли корабли «Адмирал Григорович» и «Ропуха», а также сухогруз «Инженер Трубин».

В тот же день, когда ISI сообщила об исчезновении российских кораблей, президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором призвал Россию «готовиться» к ракетному удару по Сирии со стороны Запада.

США и их союзники угрожают нанести удар по Сирии в ответ на предположительное применение Дамаском химического оружия в городе Дума в начале апреля. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что поступили сообщения о 43 погибших и 500 пострадавших с признаками отравления токсичными химикатами.

В Москве и Дамаске отрицают свою причастность к возможной химической атаке. В пятницу, 13 апреля, представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что данные о применении химоружия были сфабрикованы, а видео, на которых запечатлены медики и пострадавшие, являются постановочными. Конашенков также сказал, что «в организации этой провокации в Восточной Гуте» участвовала Великобритания.

Лондон назвал слова представителя Минобороны «смехотворными». В МИД Великобритании заявили РБК, что Москва пытается «обвинить кого угодно» в произошедшем, кроме президента Сирии Башара Асада. Представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что разведданные США не подтверждают заявлений представителя российского Минобороны.