США ответили на обвинения Москвы в адрес Лондона по «химатаке» в Сирии

В Белом доме и Госдепе отвергли причастность Британии к фабрикации сообщений о химатаке в Сирии, о чем ранее заявила Россия. Вашингтон настаивает, что «с высокой степенью уверенности» за «химатакой» стоит правительство Сирии

Сара Сандерс (Фото: Evan Vucci / AP)

Белый дом «с высокой степенью уверенности» считает, что за предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума стоят правительственные силы Сирии. Такое заявление сделала в пятницу журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

На просьбу прокомментировать заявления России о том, что за фабрикацией сообщений о химатаке в Сирии стоит Лондон, Сандерс сказала: «Наша разведка это не подтверждает. Я не могу раскрыть деталей».

«Мы с высокой степенью уверенности считаем, что Сирия несет ответственность», — заявила она, добавив, что нежелание России остановить Сирию является «частью проблемы».

Параллельно заявление на эту тему сделал и Госдепартамент США. В американском внешнеполитическом ведомстве с той же «высокой степенью уверенности» считают, что за предполагаемой химатакой стоит Дамаск. При этом там уверяют, что у США есть доказательства этого.

«Мы можем сказать, что сирийское правительство стояло за атакой», — заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэр на брифинге. На вопрос о том, есть ли у США доказательства этого, она сказала: «Да». Что это за доказательства, она не сказала, отметив лишь, что в субботу команда из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудет в Сирию для сбора доказательств.

В пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что у Москвы имеются доказательства, что Лондон причастен к фабрикации сообщений о химической атаке в сирийском городе Дума. По его словам, на представителей так называемых белых касок оказывалось мощное давление именно из Лондона.

Сам Лондон назвал «ложью» заявления Минообороны России. «Это гротеск, это вопиющая ложь, это худший пример фейковых новостей, какой мы только видели от российской машины пропаганды», — приводит Reuters заявление постпреда королевства при ООН Карен Пирс. Позднее представитель британского МИДа заявил РБК, что заявление российского Минобороны — «лишь последнее из числа смехотворных утверждений России».