Великобритания назвала гротеском слова о постановке химатаки в Сирии

Заявления российских официальных лиц о том, что Лондон причастен к «организации провокации» с химической атакой в Сирии, являются изобретением «машины пропаганды», сказала представительница Великобритании при ООН

Карен Пирс (Фото: Li Muzi / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Заявления Министерства обороны России, гласящие, что Великобритания могла быть причастна к подделке данных о применении химического оружия в Сирии, являются ложью, заявила постпред королевства при ООН Карен Пирс, передает Reuters.

«Это гротеск, это вопиющая ложь, это худший пример фейковых новостей, какой мы только видели от российской машины пропаганды», — заявила она.

Во время подготовки материала на сайте британского представительства при ООН не была опубликована полная стенограмма нового выступления Пирс, но выдержки из ее речи дипмиссия опубликовала в своем Twitter.

«Сирия — последний пример того, как Россия игнорирует международное право и проявляет неуважение к международным институтам, которые мы вместе создавали, чтобы обеспечить нашу общую безопасность», — сказала Пирс.

Она также призвала международное сообщество не «стоять в стороне» и не «игнорировать требования справедливости», в противном случае «общая безопасность, а не только безопасность сирийского народа будет зависеть от российского вето».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее 13 апреля заявил, что у Москвы имеются доказательства, что Лондон причастен к фабрикации сообщений о химической атаке в сирийском городе Дума. «Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых белых касок оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — сказал он. Конашенков также заявил, что видеоролик о последствиях предполагаемой атаки, на котором запечатлены ее возможные жертвы, постановочный.

О постановочном характере материалов из Сирии в начале недели также говорил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также говорил о снимках, на которых показаны представители «белых касок» — организации, которая занимается помощью пострадавшим мирным жителям Сирии.

Достоверной информации о том, что случилась в сирийском городе Дума в начале апреля, нет. США и страны Запада предполагают, что правительственные силы применили там химическое оружие. Дамаск это отрицает, Москва призывает к расследованию инцидента и отрицает причастность России и властей Сирии к произошедшему.

В Сирию направлена миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Специалистам ОЗХО предстоит установить, было ли применено химическое оружие. Генсек ООН Антониу Гутерриш сегодня заявил, что часть сотрудников миссии уже прибыли в Сирию.