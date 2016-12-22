Макрон назвал Путину приоритеты политики Франции в Сирии

Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Сирии. Во время беседы Макрон предложил Путину активизировать диалог двух стран и рассказал об основных задачах Парижа по этой проблеме

Владимир Путин и ​Эмманюэль Макрон. Май 2017 года (Фото: Stephane De Sakutin / Reuters)

В телефонной беседе Путина и Макрона президент Франции назвал российскому президенту основные приоритеты Парижа в Сирии, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Это борьба с терроризмом, облегчение положения гражданских лиц и «быстрое начало переговоров о старте заслуживающего доверие и всеобъемлющего политического процесса».

Также ​Макрон выразил сожаление из-за блокирования Россией резолюции Совбеза о химатаке в Восточной Гуте, однако выразил надежду на активизацию диалога. Президент Франции также заявил, что хотел бы добиться интенсификации диалога между Москвой и Парижем по сирийской проблематике. При этом Макрон выразил сожаление из-за решения России наложить вето на резолюцию СБ ООН о предполагаемой химатаке в Сирии. Французский президент пояснил, что решение Москвы помешало «единому фронту государств» добиться от сирийского режима прекращения использования химоружия.

Ранее о телефонной беседе глав государств сообщил Кремль. Согласно сообщению, Путин заявил, что необходимо провести «тщательное и объективное расследование, до завершения которого необходимо избегать голословных обвинений в чей-либо адрес». Также, по его мнению, нужно избежать «непродуманных и опасных действий, которые явились бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия», приводила пресс-служба российского лидера его слова. Как заявили в Москве, Путин и Макрон обсудили возможную помощь инспекторам ОЗХО, направившимся в Сирию для расследования предполагаемой химатаки.

Эмманюэль Макрон 12 апреля пообещал принять решение о военном ударе по Сирии после изучения всех доказательств совершения химатаки. Он подчеркнул, что для начала Париж должен изучить все имеющиеся доказательства вины Дамаска.

Макрон стал не единственным лидером в ЕС, отказавшимся от немедленного военного ответа на сообщения о применении химоружия в Сирии. Так, канцлер германии Ангела Меркель исключила участие ФРГ в военной операции против Башара Асада. При этом сами доказательства применения химоружия Дамаском канцлер назвала «убедительными». Участие в военных действиях исключили и власти Италии, пообещавшие однако оказать логистическую помощь союзникам в случае нанесения удара.

Более жесткую позицию заняла Великобритания. 11 апреля британские ВМС и ВВС начали развертывание в районе Средиземного моря. Премьер-министр страны Тереза Мэй отдала приказ подводным лодкам с крылатыми ракетами направиться к сирийскому побережью. На британской авиабазе Акротири на Кипре были приведены в полную готовность истребители-бомбардировщики Panavia Tornado.

Россия неоднократно опровергала заявления о причастности Дамаска к химическим атакам. 13 апреля российское Минобороны заявило о том, что химатака в Восточной Гуте 7 апреля была инсценировкой, подготовленной с целью спровоцировать удары по Сирии. В российском ведомстве заявили, что военным удалось найти свидетелей видеосъемки этой провокации.