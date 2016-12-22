Путин и Макрон обсудили взаимодействие по оказанию помощи ОЗХО в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. Темой разговора стала ​ситуация в Сирии, которая обострилась после распространения сообщений о предполагаемом применении химического оружия в городе Дума.

«Владимир Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого целесообразно избегать голословных обвинений в чей-либо адрес», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также подчеркнул, что необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые потенциально способны грубо нарушить устав ООН и привести к непредсказуемым последствиям.

Оба участника разговора выразили удовлетворение тем, что в Сирию направились инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Президенты также обсудили, что могут сделать с каждой из сторон, чтобы содействовать их работе, уточняется в сообщении.

Макрон выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу ситуации в Сирии, передает AP. Он также призывал «продолжить и активизировать» диалог между Парижем и Москвой, чтобы обеспечить мир и стабильность в Сирии. Он выразил сожаление по поводу того, что России наложила вето в Совете Безопасности, которое помешало принять «единый и твердый» документ по поводу осуждения предполагаемой химической атаки в Сирии.

Обстановка в Сирии обострилась после того, как в апреле неправительственная организация Сирийско-американское медицинское общество сообщила о применении химоружия в Думе. Ответственность за эту атаку Запад возложил на президента Сирии Башара Асада. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести по Сирии удары. Его поддержали Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которые также резко осудили применение химического оружия, однако позднее заявили, что хотят дождаться результатов работы инспекторов ОЗХО. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зарубежные спецслужбы в инсценировке химатаки в Сирии.