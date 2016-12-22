Порошенко пообещал закончить АТО в Донбассе до конца месяца

АТО на востоке Украины будет завершена до конца месяца, рассказал Петр Порошенко. Ей на смену придет новый формат военной операции

Петр Порошенко (Фото: Maxym Marusenko / Zuma / ТАСС)

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет завершена 30 апреля, рассказал президент страны Петр Порошенко, передает агентство «Украинские новости». После завершения АТО военная операция будет переформатирована.

«Она [АТО] должна смениться не через месяц. Она должно смениться, открою секрет, 30 апреля, то есть через 17 дней», — рассказал глава государства.

До этого Порошенко анонсировал завершение АТО в начале мая, затем операция будет преобразована в Операцию объединенных сил (ООС). Командующего новой военной операцией Порошенко назначил в середине марта. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет управление военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины», — рассказал глава государства.

Петр Порошенко также рассказал, что сейчас более 40 стран готовы принять участие в миротворческой операции в Донбассе. Президент Украины отметил, что это свидетельствует о смене позиции международного сообщества. «Полтора года назад мир слушать не хотел про миротворцев — они говорили это очень дорого, это несколько миллиардов долларов… никто не поедет в Украину для того, чтобы помочь Украине установить мир как ключевой элемент минских договоренностей и возвратить оккупированные россиянами земли под украинский суверенитет», — заявил он.

Смена формата военной операции в Донбассе была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада приняла еще в январе. Этот закон называет часть территории Украины, занятой самопровозглашенными ЛНР и ДНР, районами, находящимися «под оккупацией России». В соответствии с этим на Москву возлагается ответственность, в том числе материальная, за ущерб, нанесенный этим территориям и проживающим на них людям.

Необходимость переформатировать военную операцию в Киеве объясняют необходимостью выстроить четкую вертикаль управления силами в зоне конфликта. В рамках Операции объединенных сил в Донбассе будет создан оперативный штаб по ведению боевых действий. 5 апреля сам Порошенко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса был принят для внедрения «абсолютно новых, более эффективных мер по применению вооруженных сил». «Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства. Порох надо держать сухим», — пояснял Порошенко.