Турчинов назвал отказ от ядерного оружия исторической ошибкой Украины

Ядерное разоружение, на которое Украина согласилась в середине 1990-х, было ошибкой, уверен секретарь СНБО Александр Турчинов. По его мнению, полученные Киевом взамен гарантии не стоят даже бумаги, на которой они были прописаны

Александр Турчинов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Украина, которая обладала третьим по величине ядерным арсеналом, допустила большую ошибку, когда подписала Будапештский меморандум и отказалась от этого вида вооружений. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил в интервью изданию «Гордон».

«Сейчас, по прошествии всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны», — сказал Турчинов.

По его словам, в современном мире «со слабыми не считаются», каждый должен рассчитывать только на свои силы.

«У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия. При этом Россия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на востоке, а другие гаранты лишь высказывают свою озабоченность», — отметил секретарь СНБО.

После распада СССР по численности ядерного арсенала Украина уступала только США и России. От этого вида оружия Киев отказался, подписав 5 декабря 1994 года Будапештский меморандум. Также подписи под документом поставили лидеры США, России и Великобритании. Они обязывались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Но ни одна из сторон, подписавших меморандум, не ратифицировала его.

Весной 2014 года к России был присоединен Крым. Этому предшествовал референдум, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и вхождение в Россию. Украина и страны Запада итоги референдума не признали. Действия России они расценили как аннексию части украинской территории.

Через полгода после присоединения Крыма к России, в сентябре 2014 года, глава украинского Минобороны Валерий Гелетей заявил, что если Запад не окажет Киеву военную помощь, Украина может рассмотреть вопрос о восстановлении своего ядерного статуса.

А в декабре 2016 года депутаты от Радикальной партии внесли в Верховную раду законопроект, посвященный этой проблеме. Парламентарии предлагали отменить присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия и возобновить право страны на владение ядерным оружием.

В августе 2017 года спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер предостерег Киев от попыток вернуть себе ядерный статус. «Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс», — цитировало слова Волкера издание «Сегодня».