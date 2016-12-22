Порошенко назвал сроки окончания режима АТО в Донбассе

Режим антитеррористической операции (АТО) в Донбассе завершится в мае. Об этом заявил журналистам президент Украины Петр Порошенко, выступая на расширенном совещании правительства по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает телеканал «112 Украина».

«Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, может ли он назвать дату завершения операции. О смене формата АТО на операцию объединенных сил украинский лидер заявил на своей странице в Facebook еще 16 марта. Также он сообщил, что назначил нового командующего силами в Донбассе, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В своей речи в Виннице президент Украины напомнил, что парламент принял закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются «абсолютно новые более эффективные меры по применению вооруженных сил». «Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства. Порох надо держать сухим», — пояснил Порошенко (цитата по «112 Украина»).

Закон о реинтеграции Донбасса начал действовать на Украине 24 февраля. В нем самопровозглашенные ДНР и ЛНР названы «территориями, оккупированными Россией». Закон наделяет Киев правом применять «необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России». В российском МИДе отметили, что ​этим законом Киев «фактически перечеркнул минские соглашения» и «подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине.