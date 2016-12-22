Климкин назвал давление на Россию гарантией ввода миротворцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу «Интер» заявил, что президент страны Петр Порошенко в ближайшее время намерен согласовать с канцлером Германии Ангелой Меркель детали миротворческой миссии ООН в Донбассе. По его словам, после этого останется обсудить этот вопрос с представителями и США и добиться совместной тактики.

Итогом переговоров, по словам Климкина, станет принятие резолюции о миротворческой миссии на заседании Совета Безопасности ООН. Скоординированное давление со стороны Германии, Франции, США и Украины на Россию, по мнению Климкина, станет гарантией того, что Москва будет ее выполнять.

«После этих контактов высокого уровня, будем давить на Россию с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — цитирует Климкина издание "Украинская правда"..

Владимир Путин в 2017 году поддержал идею о введении в Донбасс миротворцев ООН. Соответствующую резолюцию он пообещал внести на рассмотрение Совета безопасности ООН. Миротворцы, по предложению российского президента, должны быть размещены на линии разграничения. В зоне конфликта они должны обеспечивать безопасность наблюдателей, поддерживая тем самым режим прекращения огня.

Киев настаивает на ином варианте размещения миротворцев — украинская сторона требует поставить миротворцев и на границе самопровозглашенных республик с Россией для обеспечения будущей передачи госграницы под контроль украинских сил.