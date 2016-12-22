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Киев заявил о намерении Турции участвовать в миссии ООН в Донбассе
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Киев заявил о намерении Турции участвовать в миссии ООН в Донбассе
Политика, 14:10
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Киев заявил о намерении Турции участвовать в миссии ООН в Донбассе
Турция готова принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом было заявлено по итогам встречи президентов Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Петр Порошенко (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Турция выразила готовность принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщается на сайте президента Украины по итогам встречи Петра Порошенко с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.

«Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — говорится в сообщении.

​​Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в Крыму, в частности «об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных».

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Ранее Порошенко утверждал, что главным условием введения миротворческой миссии в Донбассе является перемирие в регионе. Миротворцев он назвал «блаженными посланниками Бога», благодаря действиям которых  «российские войска уйдут с территории Украины».

В марте глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что миротворцы должны контролировать всю территорию Донбасса, поэтому туда необходимо направить не менее 15 тыс. человек. По словам министра, состав миссии определит ООН, однако там не должно быть россиян. Однако он не исключил участия в «очень ограниченной роли» миротворцев из стран СНГ, а также присутствия представителей Японии.

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Президент России Владимир Путин в 2017 году поддержал идею ввести в Донбасс миротворческие силы ООН. Он считает, что миротворцы должны размещаться ​на линии разграничения, обеспечивать в зоне конфликта безопасность наблюдателей и поддерживать режим прекращения огня.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Турция , миротворцы , Петр Порошенко , Реджеп Эрдоган
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