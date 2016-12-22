Канал MSNBC сообщил о доказательствах применения химоружия в Сирии

Американский телеканал MSNBC сообщил, что у США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума

Фото: Ammar Abdullah / Reuters

В эфире MSNBC корреспондент телеканала рассказала со ссылкой на американских чиновников, что у США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума. По ее словам, в крови и моче большинства пострадавших были обнаружены следы хлора. Кроме того, у части людей были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Вечером 12 апреля министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США заявил, что неопровержимых доказательств химической атаки в Думе у Пентагона нет, поскольку в этом сирийском городе не было американских представителей. При этом он высказал свое мнение, что «непростительный» случай применения боевых отравляющих веществ все же имел место.

В минувшую среду во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что располагают информацией о 43 погибших и 500 пострадавших в результате применения отравляющих веществ. При этом в ВОЗ ссылались на представителей сирийского Красного Полумесяца и местный офис координатора ООН.

В ответ в Генеральном штабе России заявили, что военные врачи из Центра по примирению враждующих сторон не нашли ни тел погибших, ни пострадавших с симптомами отравления химикатами. При этом в Москве пригласили представителей ВОЗ посетить Восточную Гуту, где находится Дума.

В ближайшие выходные в Думу должны прибыть эксперты Организации по запрещению химического оружия. Они намерены на месте выяснить, применялись ли в этом городе отравляющие вещества.

Дума – крупнейший населенный пункт в Восточную Гуту, в которой проходит операция сирийской правительственной армии. В настоящий момент удерживавшие город боевики по согласованию с Дамаском покидают регион и направляются с членами семей в провинцию Идлиб.