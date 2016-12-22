Небензя заявил о нарушении США Устава ООН угрозами нанести удар по Сирии

Даже угроза нанесения удара по Сирии со стороны США является нарушением Устава ООН, сообщил российский постпред при этой международной организации. «Готовиться» к тому, что «ракеты полетят», прежде посоветовал Дональд Трамп

Василий Небензя (Фото: Imago / TASS)

Угрозы президента США нанести в ответ на химическую атаку в Сирии удар по войскам президента страны Башара Асада являются «нарушением Устава ООН». Такое мнение в беседе с журналистами высказал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос. «Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — заключил Небензя.

Поводом для возможной атаки по позициям сирийской армии стала предполагаемая химическая атака в городе Дума, ответственность за которую США и их союзники возложили на правительство Башара Асада. В свою очередь в Дамаске категорически отвергли обвинения в свой адрес, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможный удар «грубым нарушением международного права».

11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару Вашингтона по Сирии, однако уже на следующий день написал в своем Twitter, что конкретных сроков он никогда не называл.

Вечером 12 апреля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что окончательное решение по нанесению военного удара по Сирии пока не принято.

Одновременно стало известно, что в Думу направились специалисты Организации по запрещению химического оружия. 14 апреля они намерены начать работу в этом городе, чтобы выяснить, было ли применено запрещенное вещество.