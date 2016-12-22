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Небензя заявил о нарушении США Устава ООН угрозами нанести удар по Сирии
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Небензя заявил о нарушении США Устава ООН угрозами нанести удар по Сирии
Война в Сирии, 22:38
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Небензя заявил о нарушении США Устава ООН угрозами нанести удар по Сирии
Даже угроза нанесения удара по Сирии со стороны США является нарушением Устава ООН, сообщил российский постпред при этой международной организации. «Готовиться» к тому, что «ракеты полетят», прежде посоветовал Дональд Трамп
Василий Небензя (Фото: Imago / TASS)

Угрозы президента США нанести в ответ на химическую атаку в Сирии удар по войскам президента страны Башара Асада являются «нарушением Устава ООН». Такое мнение в беседе с журналистами высказал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос. «Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — заключил Небензя.

Поводом для возможной атаки по позициям сирийской армии стала предполагаемая химическая атака в городе Дума, ответственность за которую США и их союзники возложили на правительство Башара Асада. В свою очередь в Дамаске категорически отвергли обвинения в свой адрес, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможный удар «грубым нарушением международного права».

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11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару Вашингтона по Сирии, однако уже на следующий день написал в своем Twitter, что конкретных сроков он никогда не называл.

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Вечером 12 апреля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что окончательное решение по нанесению военного удара по Сирии пока не принято.

Одновременно стало известно, что в Думу направились специалисты Организации по запрещению химического оружия. 14 апреля они намерены начать работу в этом городе, чтобы выяснить, было ли применено запрещенное вещество.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Маляренко.
Теги: СБ ООН , США Россия , Сирия
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