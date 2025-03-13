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Политика ,  
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Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео

Появились кадры с пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко

По итогам переговоров в Москве президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко выступают на совместной пресс-конференции.

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