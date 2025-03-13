Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео
По итогам переговоров в Москве президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко выступают на совместной пресс-конференции.
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