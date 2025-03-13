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Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но оно должно привести у долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса, заявил президент Владимир Путин.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — сказал Путин.

Говоря о готовности Киева к перемирию, он заявил, что переговоры в Саудовской Аравии «внешне» могут выглядеть «как принятие решения украинской стороной под американским давлением», но в действительности, убежден Путин, Украина «должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом», исходя из ситуации на поле боя.

Глава государства подчеркнул, что у предложения о перемирии есть нюансы. В частности, оно должно учитывать ситуацию на земле, которая складывается неблагоприятно для ВСУ. Он напомнил о ситуации в Курской области, которую он посетил накануне. «Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль», — указал он.

«Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?» — спросил Путин. Он неоднократно говорил о нелегитимности Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае. По словам Путина, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать финальный документ — только с легитимной властью.

После встречи делегаций США и Украины в Джидде 11 марта стороны сообщили, что Киев согласился с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, если на этот шаг пойдет Москва. В обмен на согласие Киева Соединенные Штаты решил возобновить военную помощь и обмен разведанными. Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в случае согласия российской стороны соглашение о перемирии может быть заключено «в течение нескольких дней».

Накануне американский лидер заявил, что представители США направляются в Россию для обсуждения условий прекращения огня на Украине, и выразил надежду на положительный ответ от Москвы. По его словам, он уже получил некие «позитивные послания». Помощник российского президента Юрий Ушаков считает, что никому не нужны шаги, «которые имитируют мирные действия», и что перемирие станет просто передышкой для украинских войск.

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