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Политика ,  
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Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в регионе.

«Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

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Глава государства также предложил в будущем подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. 

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область продолжается с 6 августа 2024 года. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.

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Владимир Путин

политик, президент России
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