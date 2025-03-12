Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в регионе.
«Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).
Глава государства также предложил в будущем подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область продолжается с 6 августа 2024 года. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.
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