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Война санкций ,  
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FT узнала об угрозах Венгрии для снятия санкций ЕС с Фридмана

FT: Венгрия пригрозила ЕС заблокировать санкции, если их не снимут с Фридмана
Сюжет
Война санкций
Венгрия настаивать на смягчении санкций против России и добивается исключения из списка Фридмана, пишет FT. Усилия Будапешта, по словам источников газеты, разделяет и Люксембург
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС, введенных в отношении России, если основатель консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман не будет исключен из санкционного списка, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Фридман попал под персональные санкции ЕС в феврале 2022 года.

Персональные санкции в отношении россиян, которые, по версии ЕС, поддерживают боевые действия на Украине, продлеваются каждые шесть месяцев, напоминает FT. Очередной срок их действия истекает 15 марта. В случае отказа ЕС от снятия санкций с Фридмана Венгрия пригрозила заблокировать продление ограничений в отношении 2 тыс. россиян, рассказали собеседники издания.

По данным британской газеты, соответствующее требование посол Венгрии в ЕС озвучил перед встречей в Брюсселе 13 марта. Позицию Венгрию в отношении Фридмана разделяет и Люксембург, говорят источники FT.

Изначально Венгрия запрашивала снятие санкций с восьми человек, в числе которых миллиардер Алишер Усманов и бизнес-партнер Фридмана Петр Авен. Однако позднее Будапешт отказался от части требований, оставив запрос на исключение из списка Фридмана.

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Фото:Francisco Seco / AP / ТАСС

РБК направил запрос в пресс-службу Альфа-Банка и обратился за комментарием к представителю Михаила Фридмана.

Персональные европейские санкции против Михаила Фридмана ЕС ввел в феврале 2022 года. Forbes оценивает его состояние в $14,8 млрд. В августе 2024 год Фридман подал в Гонконгский международный арбитражный центр иск на $16 млрд к Люксембургу, пытаясь оспорить заморозку активов, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании.

Антироссийские санкции ЕС состоят из двух частей, которые продлеваются в разное время. Одна из них охватывает экономические меры, а другая представляет собой список из более чем 2,4 тыс. физических и юридических лиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на поездки, объяснял Reuters.

Власти Венгрии неоднократно угрожали блокировать продление санкций против России. ЕС же выступает против любого смягчения антироссийских ограничений до прекращения боевых действий на Украине. Из-за позиции Будапешта депутаты Европарламента предлагали лишить Венгрию права голоса в ЕС, сообщал Politico

Москва считает все санкции незаконными. Президент Владимир Путин называл их отмену одним из условий для начала мирных переговоров по Украине.

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Милена Костерева
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