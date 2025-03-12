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Война санкций ,  
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Украинский «Интерфакс» узнал о противодействии Венгрии продлению санкций

Сюжет
Война санкций
Фото: Francisco Seco / AP / ТАСС
Фото: Francisco Seco / AP / ТАСС

Послы стран Европейского союза (ЕС) пока не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на анонимного европейского дипломата, знакомого с ходом обсуждения вопроса в Комитете постоянных представителей ЕС.

Причиной отсутствия договоренности, по мнению собеседника агентства, является позиция Венгрии, которая требует исключения ряда лиц из санкционного списка в обмен на свое согласие. При этом большинство стран — членов ЕС выступают против внесения изменений в санкционный список, «сохраняя максимальное давление на Россию и сохраняя единство ЕС».

Другой источник агентства сообщил, что послы вернутся к обсуждению вопроса продления санкций для России вечером 13 марта.

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Портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов 10 марта сообщил, что Венгрия может заблокировать продление санкций против России. По данным источников, Будапешт ранее не препятствовал обсуждению вопросов перевооружения Европы и поддержки Украины на саммите ЕС 6 марта, но теперь может ужесточить свою позицию.

Собеседники портала допустили, что Венгрия «попытается сорвать продление санкций по-настоящему», стремясь добиться уступок от других стран Евросоюза.

Ранее Будапешт уже выражал несогласие с антироссийскими санкциями ЕС, но в обмен на гарантии энергобезопасности поддержал их продление. Однако, по заявлению венгерских властей, часть этих гарантий была нарушена, что повлияло на позицию страны по вопросам ситуации на Украине.

В санкционных списках ЕС числятся сотни физических и юридических лиц из России. Москва считает ограничения незаконными и вводит ответные ограничения.

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Венгрия Евросоюз санкции против России санкционный список
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