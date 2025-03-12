Украинский «Интерфакс» узнал о противодействии Венгрии продлению санкций

Фото: Francisco Seco / AP / ТАСС

Послы стран Европейского союза (ЕС) пока не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на анонимного европейского дипломата, знакомого с ходом обсуждения вопроса в Комитете постоянных представителей ЕС.

Причиной отсутствия договоренности, по мнению собеседника агентства, является позиция Венгрии, которая требует исключения ряда лиц из санкционного списка в обмен на свое согласие. При этом большинство стран — членов ЕС выступают против внесения изменений в санкционный список, «сохраняя максимальное давление на Россию и сохраняя единство ЕС».

Другой источник агентства сообщил, что послы вернутся к обсуждению вопроса продления санкций для России вечером 13 марта.

Портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов 10 марта сообщил, что Венгрия может заблокировать продление санкций против России. По данным источников, Будапешт ранее не препятствовал обсуждению вопросов перевооружения Европы и поддержки Украины на саммите ЕС 6 марта, но теперь может ужесточить свою позицию.

Собеседники портала допустили, что Венгрия «попытается сорвать продление санкций по-настоящему», стремясь добиться уступок от других стран Евросоюза.

Ранее Будапешт уже выражал несогласие с антироссийскими санкциями ЕС, но в обмен на гарантии энергобезопасности поддержал их продление. Однако, по заявлению венгерских властей, часть этих гарантий была нарушена, что повлияло на позицию страны по вопросам ситуации на Украине.

В санкционных списках ЕС числятся сотни физических и юридических лиц из России. Москва считает ограничения незаконными и вводит ответные ограничения.