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Военная операция на Украине ,  
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Минюст Украины раскрыл требование России на переговорах

Минюст Украины: Россия настаивала на отказе Киева от требований репараций
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия на переговорах настаивала, чтобы Украина отказалась от требования репараций и дала понять, что «никогда не согласится платить», сообщил глава Минюста. В Совфеде указывали на «демагогический характер» подобных требований
Денис Малюська
Денис Малюська (Фото: Владимир Тарасов / Global Look Press)

Российская сторона на переговорах с Украиной весной 2022 года настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций и компенсаций, а также отозвал иски в международные трибуналы. Об этом ообщил глава Минюста Украины Денис Малюська во время визита в США.

«Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Малюська входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией, а возглавлял ее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По словам главы Минюста, услышав требование российской стороны, он понял, что Москва не намерена обсуждать тему компенсации и «никогда не согласится платить». Замминистра юстиции Ирина Мудра говорила в прошлом ноябре, что Украина не станет подписывать мировое соглашение с Россией без выплаты репараций со стороны Москвы.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В марте 2022 года российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Глава российских переговорщиков помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае переговоры прекратились. Позднее Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

В ноябре 2023 года Арахамия утверждал, что Россия на переговорах предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. По его словам, Киев отказался в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон назвал обвинения в срыве переговоров российской пропагандой.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Малюська и Мудра выступили на пресс-конференции в Вашингтоне, где рассказали, что встретились с несколькими американскими законодателями и обсуждали с ними замороженные российские активы. Страны G7, ЕС и Австралия после начала военных действий на Украине заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС.

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Малюська выразил надежду, что США «возглавят» усилия западных стран по конфискации резервов и последующей их передаче России. По его словам, среди членов G7 по-прежнему есть сильные разногласия по юридическим вопросам, передает Reuters. Однако, считает министр, предложение использовать замороженные в СЩА активы в качестве залога для предоставления кредитов украинцам может привести к «приемлемому компромиссу». Эта инициатива, как ранее сообщал NBC News, содержится в законопроекте о помощи Украине, над которым работают республиканцы — спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию. В МИДе пообещали дать «чрезвычайно жесткий» ответ, «без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы». В Совфеде считают, что требования Украины о репарациях носят «демагогический характер». Резолюцию о репарациях, которую приняла Генассамблея ООН, российский постпред Василий Небензя назвал юридически ничтожной.

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