Киев исключил мировое соглашение с Россией без репараций

России было бы «выгоднее» участвовать в компенсационном механизме, над которым работает Киев, считает замглавы Минюста Украины. Положения резолюции Генасаммблеи ООН о таком механизме Москва называла юридически ничтожными

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Украина не станет подписывать мировое соглашение с Россией без выплаты репараций со стороны Москвы, заявила в интервью «Цензор.нет» заместитель министра юстиции страны Ирина Мудра.

По ее словам, Киев вместе со своими партнерами работает над компенсационным механизмом, который может быть создан в рамках многостороннего международного соглашения и предусматривать организацию специальной комиссии и компенсационного фонда. Возможные сроки их появления чиновница не уточнила, заявив, что сейчас ведется обсуждение правовых оснований.

Мудра заявила, что иски к России по компенсациям будут подаваться по всему миру, в разных юрисдикциях и в разных судах, «везде, где есть активы Российской Федерации». По ее мнению, для российской стороны будет «выгоднее иметь одну площадку» для решения вопроса с компенсациями, считает замглавы Минюста Украины. Россия могла бы стать частью компенсационного механизма, но условием для присоединения к нему она назвала наполнение компенсационного фонда.

«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций, — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра.

В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма по возмещению ущерба Украине. Документ поддержали 94 страны, против выступили 14 стран, воздержались — 73.

Постпред России Василий Небензя заявлял, что авторы резолюции (Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина) намерены получить возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Киеву и погашения долгов по уже переданному. Положения документа, по его словам, «не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права». Российские власти рассматривают резолюцию как политическое заявление, у нее нет никакого юридической силы, указывал министр финансов Антон Силуанов.