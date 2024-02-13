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Война санкций ,  
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Захарова пообещала жесткий ответ на попытку конфисковать активы России

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Война санкций
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Мария Захарова ответила на попытки Европы присвоить зарубежные активы России. Об этом она заявила в интервью каналу «Соловьев Live».

«Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Ответные меры будут чрезвычайно жесткими, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы. Жесткий ответ будет дан», — заявила Захарова.

Она также пояснила, что отношение к инициаторам процесса воровства активов будет как к ворам со всеми вытекающими из этого последствиями. По ее словам, страны Запада своими действиями пытаются компенсировать издержки на содержание «кровавого украинского конфликта и киевского режима».

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Накануне, 12 февраля, Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от российских блокированных активов в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно. В совете указали, что это решение является шагом к возможному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

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