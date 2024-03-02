Эксперты заявили о разрыве между обещанной и реальной поддержкой Украины
Разрыв между объемами поддержки, которые Евросоюз обещал Украине и которые предоставил, остается «очень большим». К такому выводу пришли эксперты Кильского института мировой экономики (Германия) в рамках проекта Ukraine Support Tracker, который отслеживает предоставляемую Киеву поддержку. По их подсчетам, из выделенных Киеву €144 млрд Евросоюз реально предоставил €77 млрд. Еще не ясно, дадут ли новый пакет помощи США. Если этого не произойдет, то, чтобы полностью заместить американскую поддержку в 2024 году, Европе придется увеличить поставки вдвое и быстрее передавать Киеву вооружения, пишут эксперты.
В период с 24 января 2022 по 15 января 2023 года все западные страны в сумме направили Украине €143 млрд (речь о военной, финансовой и гуманитарной поддержке), из которых €73,18 млрд приходится на Вашингтон.
По части вооружения и оборудования также лидируют США: они выделили в общей сложности €44,34 млрд; следом идут Великобритания (€4,89 млрд), Польша (€2,43 млрд) и Германия (€2.36 млрд). По подсчетам экспертов, страны ЕС выделили Украине около 6% имеющихся у них запасов танков, гаубиц и ракетных систем. «Более щедрыми здесь оказались страны Восточной Европы — Польша и Чехия. Крупные обязательства взяли на себя Великобритания и Норвегия — они превышают 25% их запасов тяжелого вооружения», — обращают внимание аналитики.
Больше всего танков Украина получила от Польши — 264 из обещанных 324 машин. Затем идет Чехия — она передала все 90 анонсированных машин; потом Германия, предоставившая 48 из 55 танков. Больше всего тяжелой артиллерии передали США — 218 из 301 обещанной единицы. На втором месте Великобритания — все 130 обещанных, а затем Италия, которая предоставила 46 единиц из анонсированных 76. По части РСЗО лидируют Чехия и США, которые передали Киеву все обещанные 33 и 32 из 39 обещанных систем соответственно. Что до ЗРК, здесь опять же лидирует Чехия — она передала все обещанные 16 комплексов; затем идут США, которые предоставили восемь систем из анонсированных 15. Больше всего Украине обещали бронемашин — 5,6 тыс. единиц; из них Киев получил 2,3 тыс.
В 2023 году Запад пообещал Украине меньше оружия, чем в 2022-м. В первый год конфликта западные страны анонсировали поставки 434 танков, 547 систем тяжелой артиллерии, 89 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 24 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК); в 2023-м пообещали 354 танка, 267 систем тяжелой артиллерии, восемь РСЗО и 67 ЗРК.
Трекер Кильского института в последний раз обновлялся 16 февраля 2024 года. Информацию о поставках его эксперты собирают с опорой на открытые данные из официальных источников и сообщений СМИ. В отчетах института речь идет о 40 странах, среди них — члены Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада, Китай, Индия, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, США, Турция, Швейцария, Южная Корея, Япония. В проекте не учитываются пожертвования частных лиц, компаний, религиозных и неправительственных организаций, а также помощь украинским беженцам в других странах.
Трекер учитывает данные с 24 января 2022 (тогда, по мнению его авторов, начались первые крупные обещания помощи для Украины; за точку отсчета взят период, когда НАТО перевело часть своих войск в режим ожидания) по 15 января 2023 года.
С сентября 2022 года проект отдельно публикует статистику поставок тяжелой военной техники: помимо данных о танках там приведены сведения о самоходных артиллерийских установках (САУ), РСЗО и ЗРК, также есть информация о бронемашинах. Кроме подсчета общего количества тяжелой техники исследователи проекта собирают данные о поставках конкретных моделей, например американских РСЗО HIMARS или французских гаубиц CAESAR. В инфографике в категорию тяжелой артиллерии вошли САУ и гаубицы калибром 102, 122, 152 и 155 мм. В категорию бронемашин включены такие позиции, как БМП, БТР и ремонтно-эвакуационная техника.
Не все страны раскрывают информацию о своих поставках, поэтому в категорию ожидающейся поставки при подсчетах могла попасть уже полученная Украиной техника, о доставке которой публично не сообщалось.
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