Кадыров заявил Путину о готовности чеченцев «идти до победного конца»
Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца». Его слова приводятся на сайте Кремля.
«Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач», — сказал он.
Кадыров заверил, что чеченцы не подведут Путина. Президент ответил: «Я не сомневаюсь».
«Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И Вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — отметил глава государства.
По его словам, он видит, как бойцы воюют в зоне СВО. Он передал им «самые наилучшие слова» и поблагодарил.
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