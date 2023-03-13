Кадыров заявил Путину о готовности чеченцев «идти до победного конца»

Кадыров Путину: чеченцы готовы «идти до победного конца» в операции на Украине

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца». Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач», — сказал он.

Кадыров заверил, что чеченцы не подведут Путина. Президент ответил: «Я не сомневаюсь».

«Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И Вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — отметил глава государства.

По его словам, он видит, как бойцы воюют в зоне СВО. Он передал им «самые наилучшие слова» и поблагодарил.

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