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Кадыров сообщил, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров: в спецоперации приняли участие 21 тыс. бойцов из республики

С начала спецоперации на Украине в боевых действиях приняли участие более 21 тыс. бойцов из Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Руководитель региона рассказал, что во время заседания республиканского штаба СВО заслушал доклад председателя парламента Чечни и начальника штаба Магомеда Даудова. Тот сообщил, каково общее количество чеченских бойцов, принявших участие в спецоперации, и сколько находятся в зоне военных действий сейчас.

«Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой. Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу», — говорится в сообщении Кадырова.

7 января глава республики сообщил об отправке в зону СВО подкрепления — более 300 бойцов чеченского ОМОНа «Ахмат-1» Управления Росгвардии по Чечне. По его словам, каждый из них «переполнен желанием искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом».

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