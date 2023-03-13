Путин обсудит с Кадыровым итоги года «с учетом военной операции»

Песков: Путин встретится с Кадыровым и обсудит с ним вопросы военной операции

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кадыров представит Путину доклад. «Дела Чеченской Республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО — традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов России», — уточнил Песков, передает корреспондент РБК.

У Путина планируется еще ряд встреч, добавил его представитель. 13 марта президент уже поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе.

Кадыров приехал в Москву 11 марта. Это второй его визит в столицу за последние полгода. В прошлый раз глава Чечни приезжал в столицу в ноябре 2022 года. Тогда он встретился с вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

В начале марта Путин встретился с сыном Кадырова, председателем совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» Ахматом Кадыровым. Встреча, по словам Кадырова-старшего, была неофициальной. Кадыров-младший рассказал президенту о молодежной политике республиканских властей.