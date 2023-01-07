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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил об отправке 300 бойцов ОМОНа на спецоперацию «на подмогу»

Рамзан Кадыров: порядка 300 бойцов ОМОНа отправились на спецоперацию «на подмогу»

В зону спецоперации на Украине отправились более 300 бойцов чеченского ОМОНа «Ахмат-1», сообщил в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«На подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа «Ахмат-1» Управления Росгвардии по ЧР (Чеченской республике. — РБК). Каждый из них переполнен желанием искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом», - написал руководитель региона.

Кадыров отметил, что бойцов проводили в дорогу председатель парламента республики Магомед Даудов, вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов и начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чечне Шарип Делимханов. Они пожелали ОМОНовцам «успехов в борьбе против всеобщего зла и скорейшего возвращения домой в качестве победителей».

В конце декабря Кадыров рассказал, что ведется подготовка ко второму этапу специальной отдельной военной операции «Возмездие» на Украине. Первая прошла в конце октября. Вторая часть операции будет «более жестокой», заявил глава Чечни.

В ходе первой части, как указывал Кадыров, на николаево-криворожском направлении «средствами огневого поражения» были уничтожены 657 украинских бойцов, ранены 300, также были ликвидированы 40 единиц специальной военной техники.

Теги
Рамзан Кадыров Чечня ОМОН Украина
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