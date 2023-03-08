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Кадыров оценил своего украденного в Чехии коня минимум в $10 млн

Глава Чечни Кадыров оценил своего украденного в Чехии коня минимум в $10 млн
Жеребца Зазу украли из чешской конюшни в ночь на 4 марта. Конь попал под санкции в 2014 году как часть активов Кадырова. Глава Чечни назвал ошибочной оценку его стоимости в менее чем $20 тыс.
Конь Зазу
Конь Зазу (Фото: policie.cz)

Украденный в Чехии жеребец Зазу английской породы, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову и попавший под санкции как часть его активов, стоит не менее $10 млн. Об этом владелец коня сообщил в телеграм-канале.

«СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18 тыс. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн», — заявил Кадыров. По его словам, зная «настоящую цену» скакуну, «кто-то хорошо нагреет руки».

Глава Чечни удивился, как коня могли так легко похитить. Он задался вопросом, куда смотрели охрана и «доблестная полиция». «У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней», — написал Кадыров. Он также добавил, что в данной ситуации не верит «в случайности».

Глава республики отметил, что Зазу «стал первой жертвой санкций» в 2014 году. Тогда против Кадырова были введены ограничения со стороны ЕС. В 2017-м он сообщил, что предпринимал попытки снять санкции с лошади, но не добился успеха.

О похищении Зазу стало известно накануне, 7 марта. 16-летнего жеребца украли из конюшни в селе Крабчице на северо-востоке Чехии. Полиция начала расследование.

В полиции сообщили, что коня увели в ночь на 4 марта, сняв «с раздвижной двери цепь с карабином». Среди примет скакуна — белая звезда на лбу и еще одна белая отметина на правой задней ноге ниже бедра. Стоимость коня оценили почти в 400 тыс. чешских крон (около $19 тыс.).

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Рамзан Кадыров конь санкции Чехия

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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