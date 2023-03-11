Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения Политика, 22:51
Иран заявил о завершении сделки по покупке у России Су-35 Политика, 22:40
В центре психического здоровья детей и подростков в Москве случился пожар Общество, 22:36
Кадыров второй раз за шесть месяцев приехал в Москву Политика, 22:03
В Белоруссии раскрыли подробности задержания «украинского террориста» Политика, 21:48
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 21:42
Полиция Парижа задержала 32 человека на акциях против пенсионной реформы Общество, 21:22
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Патриарх Кирилл призвал Ватикан и ООН остановить «изгнание» монахов УПЦ Общество, 21:16
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и снегопаде Общество, 20:54
«Динамо» после удаления легионера проиграло «Краснодару» в матче РПЛ Спорт, 20:54
Стейблкоины USD Coin и DAI «отвязались» от доллара после краха SVB Крипто, 20:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:44
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 20:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:37
Политика ,  
0 

Кадыров второй раз за шесть месяцев приехал в Москву

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что приехал в Москву

Кадыров второй раз за шесть месяцев приехал в Москву
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Москву. Об этом политик сообщил в видеоролике, появившемся в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) помощника, передает «РИА Новости».

«Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины», — слышен за кадром голос политика. Сам Кадыров в поле зрения камеры не попадает, пишет агентство.

Видео снято в центре Москвы. На нем, по данным агентства, виден памятник Петру I (памятник «В ознаменование 300-летия российского флота») у Пречистенской набережной.

Официальный аккаунт Кадырова в Instagram заблокирован. При попытке зайти на страницу появляется сообщение «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена». Соцсеть также блокировала аккаунты помощников главы региона, в том числе его советника Умара Даудова.

В прошлый раз глава Чечни приезжал в Москву в ноябре 2022 года. Тогда он встретился с вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым. 

Читайте на РБК Pro
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги
Как провести аттестацию, чтобы суд не отменил ее результаты — 5 советов
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Москва

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным
Политика
Кадыров стал первым Героем Чечни
Политика
Кадыров заявил о планах после окончания госслужбы создать ЧВК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter