Кадыров второй раз за шесть месяцев приехал в Москву

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Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Москву. Об этом политик сообщил в видеоролике, появившемся в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) помощника, передает «РИА Новости».

«Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины», — слышен за кадром голос политика. Сам Кадыров в поле зрения камеры не попадает, пишет агентство.

Видео снято в центре Москвы. На нем, по данным агентства, виден памятник Петру I (памятник «В ознаменование 300-летия российского флота») у Пречистенской набережной.

Официальный аккаунт Кадырова в Instagram заблокирован. При попытке зайти на страницу появляется сообщение «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена». Соцсеть также блокировала аккаунты помощников главы региона, в том числе его советника Умара Даудова.

В прошлый раз глава Чечни приезжал в Москву в ноябре 2022 года. Тогда он встретился с вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.