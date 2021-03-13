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Лукашенко не увидел ничего нового в кадрах «Золотого дна»

Ранее проект Nexta выпустил расследование, в котором сделал вывод о незаконном обогащении президента. Лукашенко отреагировал словами «нового здесь ничего нет» и заявил, что утверждения из фильма недостоверны
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в расследовании, опубликованном проектом Nexta, в котором делается вывод о его незаконном обогащении, нет ничего нового, передает БелТА. Фильм называется «Лукашенко. Золотое дно».

«Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ, — рассказал Лукашенко. — Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».

Президент подчеркнул, что информация, представленная в фильме, недостоверна, и заверил, что он «никогда себе не позволит украсть что-то у людей».

Лукашенко также отметил, что никогда бы не позволил своим делам расходиться со словами. «Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине», — отметил он.

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Александр Лукашенко

Фильм Nexta вышел 8 марта. Его создатели заявляют, что Лукашенко ведет тайную «роскошную жизнь», у него в собственности дворцы, автопарк, два самолета, а также дорогие «мелочи», в том числе ручки стоимостью почти $50 тыс.

Выводы Nexta, сделанные в фильме, основываются на сообщениях неназванных источников. В их число входят, как сообщает проект, человек, близкий к семье Лукашенко и имевший непосредственное отношение к постройке резиденций, сотрудник администрации президента, инженер одной из резиденций.

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20 октября 2020 года суд Центрального района Минска признал канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами, после чего канал сменил название на Hexta. В ноябре Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Польши выдать основателей канала Степана Путило и Романа Протасевича.

В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) опубликовал расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. Авторы утверждают, что архитектурный план здания предоставил «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца».

ФБК оценил общую стоимость строительства в 100 млрд руб.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Путина нет «дворца» в Геленджике. Он утверждал, что в фильме содержатся только «голословные утверждения», а также «чистая чушь и компиляции».

Путин также отрицал владение чем-либо из указанного в фильме ФБК. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — подчеркивал он. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что является бенефициаром объекта.

Автор
Мария Лисицына
Александр Лукашенко Белоруссия расследование
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