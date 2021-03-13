Лукашенко не увидел ничего нового в кадрах «Золотого дна»
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в расследовании, опубликованном проектом Nexta, в котором делается вывод о его незаконном обогащении, нет ничего нового, передает БелТА. Фильм называется «Лукашенко. Золотое дно».
«Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ, — рассказал Лукашенко. — Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».
Президент подчеркнул, что информация, представленная в фильме, недостоверна, и заверил, что он «никогда себе не позволит украсть что-то у людей».
Лукашенко также отметил, что никогда бы не позволил своим делам расходиться со словами. «Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине», — отметил он.