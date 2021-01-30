Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком

Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бенефициаром комплекса под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального назвал «дворцом Путина», является миллиардер Аркадий Ротенберг. Об этом бизнесмен заявил в интервью Telegram-каналу Mash.

«Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное», — сказал бизнесмен.

По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель. «Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес», — отметил он.

По словам Ротенберга, этим бизнесом он занимается «на протяжении нескольких лет», в частности владеет «кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае».

Комплекс в Геленджике бизнесмен, по его словам, приобрел «несколько лет назад». «Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание», — сказал он.