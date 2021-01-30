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Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком

Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бенефициаром комплекса под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального назвал «дворцом Путина», является миллиардер Аркадий Ротенберг. Об этом бизнесмен заявил в интервью Telegram-каналу Mash.

«Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное», — сказал бизнесмен.

По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель. «Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес», — отметил он.

По словам Ротенберга, этим бизнесом он занимается «на протяжении нескольких лет», в частности владеет «кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае».

Комплекс в Геленджике бизнесмен, по его словам, приобрел «несколько лет назад». «Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание», — сказал он.

По словам Ротенберга, он не сразу сообщил о том, что владеет этим комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». По его словам, вокруг зданий произошел скандал, «инсинуации пишут». «Там же нет ничего незаконного», — отметил бизнесмен.

Сроки завершения строительства он оценил в полтора-два года. «Постараемся быстрее, учитывая скандалы», — добавил он.

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Фильм ФБК об этом объекте был опубликован на YouTube 19 января. По состоянию на 30 января он набрал более 103 млн просмотров. В расследовании описывается план комплекса на мысе Идокопас, показаны снимки строений и видеозапись, сделанная с облетевшего комплекс дрона. Общая стоимость строительства объекта, по оценке фонда, составила 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — $1 млрд.

Что власти и Навальный говорили про «дворец» под Геленджиком
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Авторы расследования пришли к выводу о связи комплекса с президентом на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали государственные компании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охраной территории занимаются спецслужбы. Так, в фильме говорилось, что дворец охраняет Федеральная служба охраны (ФСО) и над ним объявлена зона, закрытая для полетов. В ведомстве в ответ на запрос РБК заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет охраняемых ФСО объектов и служба не вводила там каких-либо запретов и ограничений.

Как пояснила ФСБ, бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена летом 2020 года из-за «возросшей разведывательной активности» ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО.

Кремль назвал владельцами дворца в Геленджике предпринимателей
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Дмитрий Песков

Путин после публикации видео заявил, что ничто из указанного в фильме ФБК в качестве его собственности, не принадлежит и никогда не принадлежало ни ему, ни близким родственникам президента. По словам Путина, тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с этим имуществом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал владельцами комплекса зданий под Геленджиком частных лиц — предпринимателей. При этом он отказался привести их имена, сославшись на то, что Кремль не имеет на это права.

Материал дополняется.

Авторы
Наталия Анисимова, Виктория Полякова
Аркадий Ротенберг ФБК Геленджик Алексей Навальный
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