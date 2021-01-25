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Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике

По словам президента Владимира Путина, дворец в Геленджике, о котором идет речь в расследовании ФБК, не принадлежит ни ему самому, ни кому-либо из его близких родственников

Video

В ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приписываемом ему «дворце».

«Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?», — спросил один из участников встречи, оговорившись, что студенты понимают, что всему в интернете «верить нельзя».

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин.

Президент отметил, что сам он выпущенный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Однако, по словам Путина, он «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Содержание расследования — на основании этих «подборок» — президент оценил критически. Путин отметил, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с данным имуществом — оформлением земельных участков, финансовыми проводками и т.д.

«Вместо всего этого что — разместили мою фотографию, мое плавание стилем баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был и не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. В Енисее в 2016 году. Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь попридумывали бы еще», — сказал президент.

Путин добавил, что часть упомянутых в фильме людей он не знает вовсе, а с другими, наоборот, хорошо знаком или даже приятельствует, некоторые из них давно занимаются бизнесом, тогда как самого Путина бизнес, по его словам, «никогда не интересовал».

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«Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили этими материалами промыть мозги наших граждан... Хочу закончить ответ тем, с чего начал, я не занимался этим — никогда», — сказал Путин.

Песков назвал «псевдорасследованием» материал ФБК о «дворце Путина»
Политика
Дмитрий Песков

Расследование о «дворце Путина» ФБК опубликовал 19 января. На 25 января, снятый ФБК фильм собрал на YouTube более 86 млн просмотров. В нем описывается план комплекса, а также показаны снимки строений и видеозапись, сделанная с облетевшего комплекс дрона. Его авторы утверждают, что архитектурный план объекта предоставил «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца». Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Навальный и ФБК делают вывод о связи комплекса с главой государства на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта принимали, по их данным, участвовали госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.

О связи между «дворцом» и президентом Владимиром Путиным впервые заявил в декабре 2010 года бизнесмен Сергей Колесников, по данным которого, для финансирования стройки использовались пожертвования крупных бизнесменов. Все сообщения о связи главы государства с этой резиденцией Кремль опровергал.

Автор
Евгений Калюков
Владимир Путин Алексей Навальный Геленджик
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