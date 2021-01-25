Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике

По словам президента Владимира Путина, дворец в Геленджике, о котором идет речь в расследовании ФБК, не принадлежит ни ему самому, ни кому-либо из его близких родственников

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В ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приписываемом ему «дворце».

«Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?», — спросил один из участников встречи, оговорившись, что студенты понимают, что всему в интернете «верить нельзя».

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин.

Президент отметил, что сам он выпущенный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Однако, по словам Путина, он «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Содержание расследования — на основании этих «подборок» — президент оценил критически. Путин отметил, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с данным имуществом — оформлением земельных участков, финансовыми проводками и т.д.