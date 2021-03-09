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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава КГБ заявил о планах «конкретных лиц» дестабилизировать Белоруссию

Вид на здание Комитета государственной безопасности Белоруссии
Вид на здание Комитета государственной безопасности Белоруссии (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В Белоруссии в конце марта некие «конкретные лица» планируют акции с целью дестабилизации ситуации в стране. Об этом во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил глава Комитета госбезопасности (КГБ) страны Иван Тертель, передает БелТА.

По словам Тертеля, в ведомстве хотят обратить внимание президента на два обстоятельства. «Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе — это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время», — сказал Тертель. По его словам, эти «акции» запланированы на 25–27 марта.

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Кроме того, Тертель заявил о росте террористической угрозы со стороны соседних стран. При этом, по его словам, острая фаза протестов, которые начались в стране во второй половине прошлого года, закончена. В то же время, по его словам, «заинтересованные политические круги» пытаются возобновить протестную активность в стране.

Акции протестов начались в Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов. ЦИК объявил о победе Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Не согласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Протесты перешли в столкновения с силовиками, которые для применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что протестная активность инспирирована из-за рубежа.

В конце февраля лидер оппозиции и оппонент Лукашенко на минувших выборах Светлана Тихановская объявила в Telegram о подготовке акций протеста, намеченных на 25 марта — так называемый День Воли, который часть белорусов на неофициальном уровне отмечает как День независимости страны.

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