Лукашенко сменил руководителей Генштаба, СК и МЧС

Вадим Синявский до сегодняшнего дня был начальником УВД Гродненского облисполкома. До 2012 года он был начальником отдела управления охраны объектов Службы безопасности президента Белоруссии. До него МЧС руководил Владимир Ващенко, уволенный в конце января в запас по возрасту.

Начальником Генштаба до февраля был Александр Вольфович, который теперь является государственным секретарем Совета безопасности. Сменивший его Виктор Гулевич последний год командовал войсками Западного оперативного командования.

Видео: Пул Первого/Telegram

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Комментируя последние кадровые решения, президент Александр Лукашенко рассказал, что в руководстве страны появились «люди нового поколения». «Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании», — сказал он.

На Всебелорусском народном собрании, которое прошло 11–12 февраля, Лукашенко сообщил, что в течение этого года будет подготовлен проект новой Конституции Белоруссии. По словам президента ее принятие, повлечет за собой корректировки многих законов, изменить законодательство планируется в течение следующего года. Референдум по новой Конституции могут провести одновременно с местными выборами в начале следующего года, уточнил Лукашенко.