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Лукашенко сменил руководителей Генштаба, СК и МЧС

Руководителем Следственного комитета стал выходец из КГБ, а МЧС - бывший руководитель милиции в Гродненской области
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений, в частности, сменив руководителей Следственного комитета и МЧС, передает «БелТА».

Главой СК назначен Дмитрий Гора, а министром по чрезвычайным ситуациям — Вадим Синявский.

Начальником Генерального штаба вооруженных сил — первым заместителем министра обороны — назначен Виктор Гулевич.

На должности руководителя Следственного комитета Гора сменил Ивана Носкевича, который возглавлял ведомство с 2015 года. Выпускник московского Военного Краснознаменного института, Гора начал карьеру в следственном отделе управления КГБ по Брестской области, некоторое время возглавлял следственное управление белорусского КГБ, а последний год был заместителем генерального прокурора.

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Вадим Синявский до сегодняшнего дня был начальником УВД Гродненского облисполкома. До 2012 года он был начальником отдела управления охраны объектов Службы безопасности президента Белоруссии. До него МЧС руководил Владимир Ващенко, уволенный в конце января в запас по возрасту.

Начальником Генштаба до февраля был Александр Вольфович, который теперь является государственным секретарем Совета безопасности. Сменивший его Виктор Гулевич последний год командовал войсками Западного оперативного командования.

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Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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Комментируя последние кадровые решения, президент Александр Лукашенко рассказал, что в руководстве страны появились «люди нового поколения». «Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании», — сказал он.

Лукашенко выставил свои условия передачи власти
Политика
Александр Лукашенко

На Всебелорусском народном собрании, которое прошло 11–12 февраля, Лукашенко сообщил, что в течение этого года будет подготовлен проект новой Конституции Белоруссии. По словам президента ее принятие, повлечет за собой корректировки многих законов, изменить законодательство планируется в течение следующего года. Референдум по новой Конституции могут провести одновременно с местными выборами в начале следующего года, уточнил Лукашенко.

Автор
Артем Филипенок
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