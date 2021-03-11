Лукашенко сменил руководителей Генштаба, СК и МЧС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений, в частности, сменив руководителей Следственного комитета и МЧС, передает «БелТА».
Главой СК назначен Дмитрий Гора, а министром по чрезвычайным ситуациям — Вадим Синявский.
Начальником Генерального штаба вооруженных сил — первым заместителем министра обороны — назначен Виктор Гулевич.
На должности руководителя Следственного комитета Гора сменил Ивана Носкевича, который возглавлял ведомство с 2015 года. Выпускник московского Военного Краснознаменного института, Гора начал карьеру в следственном отделе управления КГБ по Брестской области, некоторое время возглавлял следственное управление белорусского КГБ, а последний год был заместителем генерального прокурора.