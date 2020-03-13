Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус

Жаир Болсонару (Фото: Marco Bello / Reuters)

Лабораторные исследования не выявили наличие коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные. Об этом политик написал в своем Facebook.

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Ранее издание Jornal O DIA и американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщили, что первые тесты президента Бразилии дали положительный результат. Болсонару прошел проверку после того, как вирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена.

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