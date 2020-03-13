Вирус из Китая , 13 мар, 19:06
0
Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус
Жаир Болсонару
Лабораторные исследования не выявили наличие коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные. Об этом политик написал в своем Facebook.
Запись в facebook пользователя jairmessias.bolsonaro
Ранее издание Jornal O DIA и американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщили, что первые тесты президента Бразилии дали положительный результат. Болсонару прошел проверку после того, как вирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.