Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

У самого премьер-министра признаков болезни нет, однако он решил из предосторожности поработать из дома. В Канаде уже выявлено 103 случая заражения COVID-19

Софи Грегуар Трюдо и Джастин Трюдо (Фото: Chris Wattie / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи самоизолировались у себя дома, после того как у женщины появились «легкие симптомы острого респираторного заболевания», сообщают канадские СМИ со ссылкой на администрацию главы правительства.

Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результатов анализов пока нет.

В заявлении офиса премьер-министра говорится, что у самого Трюдо признаков заболевания нет, однако из предосторожности он решил пока поработать из дома.

Издание Global News пишет, что из своего дома Трюдо намерен вести телефонные переговоры и проводить «виртуальные встречи», в том числе с «мировыми лидерами». Кроме того, он удаленно примет участие в специальном заседании правительства Канады, посвященном борьбе с коронавирусом. Личные встречи Трюдо, назначенные на 12–13 марта, в том числе совещания с руководителями провинций Канады, отложены.

Согласно официальным данным Агентства общественного здравоохранения Канады, в стране выявлено 103 случая заражения COVID-19. Большая часть заболевших выявлена в провинциях Онтарио и Британская Колумбия — 42 и 39 соответственно.