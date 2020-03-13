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Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у супруги премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо. Об этом сообщает Global News (канадская глобальная телевизионная сеть) со ссылкой на официальное заявление канцелярии канадского премьера.

«После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом — прим. ред). Результаты оказались положительными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что супруга канадского премьера чувствует себя хорошо. Сам премьер-министр Джастин Трюдо также чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса. Вместе с женой он будет находиться на карантине в течение 14 дней.

«Нахождение в карантине дома — ничто по сравнению с другими канадскими семьями, которые могут пройти через это и для тех, кто сталкивается с более серьезными проблемами со здоровьем. Мы справимся с этой ситуацией вместе», — приводит Global News заявление Софи Трюдо.

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта. 

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По данным Агентства общественного здравоохранения Канады на 12 марта, в стране зарегистрировано 138 случаев заражения COVID-19. Большая часть заболевших выявлена в провинциях Онтарио и Британской Колумбии — 59 и 46 соответственно.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде выявили в конце января. Носителем заболевания оказался 50-летний житель города Торонто, вернувшийся из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения этой болезни. 

Теги: коронавирус, эпидемия, Канада, Джастин Трюдо
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