Вирус из Китая , 13 мар, 18:36
0
Bloomberg узнал о намерении Трампа объявить в США режим ЧС из-за вируса
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу, 13 марта, объявить в стране чрезвычайное положение, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. По их словам, решение президента связано с распространением в США коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем Трамп намерен использовать закон о чрезвычайных ситуациях (Stafford Act).
Сам Трамп в пятницу объявил, что намерен провести в 15:00 (22:00 мск) пресс-конференцию, посвященную COVID-19.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.