Губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса

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В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса COVID-19. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.

«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке на фоне вспышки коронавируса», — сказал он.

По словам губернатора, число подтвержденных случаев заражения в штате составило 76 человек, из которых 57 заболевших находятся в округе Уэстчестер, 11 — в Нью-Йорке, четыре — в округе Нассо и по два — в округах Рокленд и Саратога.

Куомо отметил, что режим чрезвычайного положения поможет государству быстрее и проще закупать материалы и нанимать работников, чтобы помочь местным департаментам здравоохранения контролировать пациентов, находящихся в самоизоляции.