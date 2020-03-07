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Губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса

Фото: Wang Ying / Xinhua / Global Look Press

В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса COVID-19. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.

«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке на фоне вспышки коронавируса», — сказал он.

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По словам губернатора, число подтвержденных случаев заражения в штате составило 76 человек, из которых 57 заболевших находятся в округе Уэстчестер, 11 — в Нью-Йорке, четыре — в округе Нассо и по два — в округах Рокленд и Саратога.

Куомо отметил, что режим чрезвычайного положения поможет государству быстрее и проще закупать материалы и нанимать работников, чтобы помочь местным департаментам здравоохранения контролировать пациентов, находящихся в самоизоляции.

По данным центров по контролю и профилактике заболевания США (CDC), в Соединенных Штатах выявили 164 заразившихся коронавирусом, 11 человек умерли. Случаи заболевания зафиксировали в 19 штатах.

Впервые вспышка нового короанвируса возникла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, В Японии, Южной Корее, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, России, Иране, Египте и других странах.

Теги: Нью-Йорк, коронавирус
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