В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает Los Angeles Times.

«Это решение (о введении режима ЧС — ред.) было принято не только из-за трагичной смерти одного человека, но и из-за других обстоятельств», — пояснил губернатор. Он отметил, что такие меры обусловлены необходимостью получения федеральных ресурсов на борьбу с распространением заболевания.

Накануне, 4 марта, в округе Плейсер (штат Калифорния) зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Заболевание выявили у пожилого человека, имевшего проблемы со здоровьем, который мог заразиться коронавирусом во время нахождения на круизном лайнере в районе Сан-Франциско в период с 11 по 21 февраля.

Ранее в США скончались от заболевания десять человек. В общей сложности в Соединенных Штатах подтверждены 80 заражений.

Первый пациент умер от коронавируса в Соединенных Штатах 29 февраля. Инфекцию выявили у женщины старше 50 лет, которая проживала в штате Вашингтон.

Как отмечал президент США Дональд Трамп, США допускают возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну на фоне распространения коронавирусной инфекции. 29 февраля власти США объявили, что вводят заперт на въезд иностранцам, которые посещали Иран за последние две недели. Американцам также посоветовали отказаться от поездок в регионы Италии и Южной Кореи, которые оказались наиболее подвержены распространению коронавируса. Помимо этого, Трамп не исключил, что может ввести ограничения на въезд на южной границе с Мексикой.