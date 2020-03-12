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Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение в городе из-за коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передает газета The New York Times.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение запретить с пятницы собираться в группы от 500 человек, после чего ряд театров на Бродвее приняли решение о закрытии. По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 328. 

7 марта чрезвычайное положение в штате Нью-Йорк объявил губернатор штата Эндрю Куомо. 12 марта режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса был введен, где по последним данным официально подтверждено четыре случая заражения. 

5 марта режим чрезвычайной ситуации ввели в штате Калифорния.

Первый пациент умер от коронавируса в Соединенных Штатах 29 февраля. Инфекцию выявили у женщины старше 50 лет, которая проживала в штате Вашингтон.

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На фоне распространения болезни президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну граждан из стран Европы. Меры вступают в силу в полночь 13 марта и продлятся в течение 30 дней. По словам американского президента, исключения также будут сделаны для граждан США, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус.Также американский лидер заверил, что власти окажут финансовую помощь компаниям, которые пострадали от коронавируса.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в США вирусом 2019-nCoV заразились уже 1220 человек, 37 погибли от осложнений.

Теги: сша, Нью-Йорк, чрезвычайное положение, коронавирус
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