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Франция отказала Украине в экстрадиции беглого бизнесмена Жеваго

Суд Франции отказал Украине в экстрадиции беглого бизнесмена Константина Жеваго
Константин Жеваго покинул страну после возбуждения против него дела о хищении $113 млн у обанкротившегося банка «Финансы и кредит», его задержали в Куршевеле в декабре 2022 года по просьбе Киева

Суд Франции отказал Украине в экстрадиции бизнесмена и экс-депутата Константина Жеваго, который покинул страну после возбуждения против него уголовного дела о хищении, сообщает Reuters.

Жеваго был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевель в декабре 2022 года по запросу Киева, на родине его обвиняют в хищении $113 млн у обанкротившегося в 2015 году банка «Финансы и кредит». Бизнесмен неоднократно отрицал свою вину. В январе этого года его отпустили под залог в €1 млн евро ($1,1 млн).

«Суд приходит к выводу, что государство-заявитель не может гарантировать, что господина Жеваго будет судить суд, который может обеспечить основные процессуальные гарантии и право на защиту», — говорится в решении суда.

Сам Жеваго в ответ на решение заявил: «Моя приверженность опровержению необоснованных обвинений, выдвинутых против меня в Украине, остается непоколебимой». По его словам, при ближайшей возможности он намерен оспорить предъявленные ему обвинения.

В Офисе генерального прокурора сообщили об отказе Франции выдать Украине бывшего народного депутата, в сообщении ведомства его имя не называется. Там напомнили, что против него также расследуется дело о даче взяток судьям Верховного суда страны. В июле французская сторона уведомила экс-депутата о подозрениях в его адрес, говорится о сообщении офиса. В мае был арестован бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев по делу о получении взятки в размере около $3 млн. «Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного суда. У меня в кабинете они просто хранились», — утверждал Князев. Прокурор говорил, что деньги, хранившиеся в кабинете судьи, были частью взяток от Жеваго.

Константин Жеваго — в прошлом ключевой акционер украинского банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015 году), основатель и совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo. В 2022 году он занял пятое место в списке богатейших людей Украины по версии украинского Forbes: в декабре 2022 года издание оценило состояние Жеваго в $1,4 млрд.

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В 2021 году Интерпол объявил Жеваго в розыск по просьбе Украины. После задержания бизнесмена французский суд отказал Киеву в его выдаче, украинская сторона подала апелляцию, которая также была отклонена.

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Елена Чернышова
Франция украинский бизнесмен экстрадиция
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