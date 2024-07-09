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Политика ,  
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Партнера Коломойского заочно обвинили в нелегальном выезде с Украины

Геннадий Боголюбов
Геннадий Боголюбов (Фото: pressdjc / YouTube)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило экс-совладельцу Приватбанка Геннадию Боголюбову обвинение в нелегальном пересечении границы и в незаконном завладении чужим паспортом, сообщила пресс-служба ГБР.

Боголюбов — бывший партнеру украинского олигарха Игоря Коломойского

Следствие установило, что ов сопровождении своего близкого родственника 24 июня он выехал из Украины поездом Киев — Хелм, хотя в соответствии с украинскими базами данных границу не пересекал. Как уточнили в ГБР, Боголюбов покинул респубилку, предъявив поддельный паспорт, а при въезде в Польшу показал местным пограничникам настоящий.

Кроме Боголюбова обвинение предъявлено одному из украинских пограничников, который «способствовал в пересечении границы по чужому паспорту». В настоящее время он находится под арестом. Самому бизнесмену по совокупности предъявленных обвинений грозит до семи лет заключения.

Партнер Коломойского покинул Украину по поддельным документам
Политика
Фото:Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ПриватБанк Игорь Коломойский
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