Партнера Коломойского заочно обвинили в нелегальном выезде с Украины

Геннадий Боголюбов (Фото: pressdjc / YouTube)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило экс-совладельцу Приватбанка Геннадию Боголюбову обвинение в нелегальном пересечении границы и в незаконном завладении чужим паспортом, сообщила пресс-служба ГБР.

Боголюбов — бывший партнеру украинского олигарха Игоря Коломойского

Следствие установило, что ов сопровождении своего близкого родственника 24 июня он выехал из Украины поездом Киев — Хелм, хотя в соответствии с украинскими базами данных границу не пересекал. Как уточнили в ГБР, Боголюбов покинул респубилку, предъявив поддельный паспорт, а при въезде в Польшу показал местным пограничникам настоящий.

Кроме Боголюбова обвинение предъявлено одному из украинских пограничников, который «способствовал в пересечении границы по чужому паспорту». В настоящее время он находится под арестом. Самому бизнесмену по совокупности предъявленных обвинений грозит до семи лет заключения.

Материал дополняется.