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Политика ,  
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Порошенко назвал провокацией решение СНБО ввести против него санкции

Решение носит антиконституционный и политически мотивированный характер, заявил Порошенко. По его мнению, санкции введены по инициативе Зеленского, который пытается «переложить ответственность за свои трагические ошибки»

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести против него санкции антиконституционное и политически мотивированное.

«Я имел всю информацию о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл победит», — написал он в соцсети Х.

По мнению Порошенко, это решение было принято по инициативе президента Украины Владимира Зеленского при участии правительства страны. «Он (Зеленский. — РБК) ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и тут уже без Порошенко — никак», — добавил бывший президент.

СНБО ввел санкции против Порошенко
Политика
Петр Порошенко

В середине января украинское издание «Страна» сообщило, что в офисе Зеленского обсуждают вопрос введения санкций против Порошенко, но в окружении президента не все поддержали этот шаг, так как оно может стать «постоянной точкой напряжения» в отношениях страны с ЕС.

Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В апреле 2024 года он заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах. Они должны были состояться весной 2024-го, однако не прошли из-за введенного в стране военного положения.

В среду, 12 февраля, СНБО ввел санкции против Порошенко. Источник Forbes Ukraine предположил, что речь может идти о «статье государственная измена». Против Порошенко уже заводили уголовное дело по подозрению в госизмене в декабре 2021 года.

Зеленский сообщил, что провел заседание СНБО, и пообещал опубликовать принятое на нем решение 13 февраля.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
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политик, президент Украины
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