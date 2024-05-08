Игоря Коломойского заподозрили в организации заказного убийства

Прокуратура считает, что нанятые бизнесменом люди пытались убить юриста, который отказался выполнять указания Коломойского

Игорь Коломойский (Фото: STR / EPA / ТАСС)

Бизнесмен Игорь Коломойский, который с 2022 года находится на Украине под следствием, подозревается в организации заказного убийства. По данным прокуратуры, он нанял людей для нападения на директора юридической компании. Поводом называется месть за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров одного из ОАО.

В результате нападения юристу были нанесены ножевые ранения, однако он выжил.

В прокуратуре уточнили, что преступление было совершено в 2003 году. Исполнители были задержаны, однако доказательства вины заказчика появились только сейчас.

Как сообщает «Страна ua» со ссылкой на депутата Рады Сергея Лещенко, выжившим юристом является Сергей Карпенко, который отказался выполнять указания Коломойского в ходе корпоративного спора вокруг предприятия «ДнепрСпецСталь».

Дело в отношении Коломойского по факту нападения на Карпенко возбуждали еще в 2005 году, однако тогда до конца его не довели. Вторая попытка была предпринята в 2016 году, однако обвинения в организации заказного убийства бизнесмену не предъявляли.

Коломойский на Украине находится под стражей, поскольку его обвиняют в легализации доходов и незаконном завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка» — кредитной организации, которую он основал в 1992 году.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского еще в июле 2014 года. Его обвинили в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей.