Сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады после введения санкций

Сторонники Порошенко заблокировали трибуну Верховной рады с плакатами: «Нет диктатуре» и «Нет политическим репрессиям». Накануне власти страны ввели санкции против бывшего президента Украины

Депутаты — сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко заблокировали трибуну Верховной рады. Об этом сообщает «Страна.ua».

Они вышли в знак протеста после введения санкций против Порошенко.

На плакатах у них надписи: «Украина не Россия», «Нет политическим репрессиям», «Нет диктатуре» и другими. Протестовавшие депутаты скандировали: «Ганьба» («Позор»).

После этого заседание Рады закрыли.

Решение о введении санкций украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел накануне, 12 февраля. Об этом сообщили источники Forbes Ukraine, один из которых присутствовал на заседании СНБО, где было принято решение. Один из источников журнала предположил, что в дальнейшем может идти речь о статье «Государственная измена». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение СНБО будет опубликовано позднее и не стал раскрывать его суть.

Сам Порошенко назвал решение провокацией. «Но до последнего верил, что здравый смысл победит», — заявил он. По мнению Порошенко, решение было принято по инициативе Зеленского. «Он (Зеленский. — РБК) ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки», — сказал Порошенко.