СБУ предъявила новые обвинения Коломойскому из-за махинаций в Приватбанке

Новые обвинения связаны с фиктивным внесением наличных в кассу Приватбанка, которые затем поступали на счет Коломойского как безналичные. Бизнесмен ранее был арестован, ему предъявлены другие обвинения

Игорь Коломойский (Фото: ЕРА / ТАСС)

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, находящемуся под арестом, предъявили новые обвинения, связанные с махинациями через основанный им Приватбанк, сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ). Банк был национализирован в 2016 году.

Среди новых подозрений:

незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам;

завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах;

легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В преступную группу, которую, по версии следствия, возглавлял Коломойский, входило руководство Приватбанка. Ее члены разработали схему, в рамках которой проводились систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», но средства на самом деле не поступали. В 2013–2014 годах таким образом было внесено 5,8 млрд гривен (около $160 млн на момент публикации и $700 млн на тот период), которые в дальнейшем в безналичном виде легализовали, переведя их на собственный счет Коломойского.

Forbes оценивает состояние Коломойского в $1 млрд. Помимо Приватбанка, его активами были тоже национализированные нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта» и нефтегазовая «Укрнафта». Бизнесмен был днепропетровским губернатором в 2014–2015 годах.

Коломойского арестовали 2 сентября по обвинению в легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн грн ($13,5 млн) путем вывода их за границу через подконтрольные ему банки. Ему предложили освободиться под залог примерно за ту же сумму, но Коломойский отказался, решив подать апелляцию на приговор суда.



Пять дней спустя ему предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка. По версии следствия, в начале 2015 года он разработал план завладения этими средствами «с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка». Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что это четвертый эпизод по делу о завладении средствами Приватбанка.