Смогут ли ультиматумы Трампа остановить военную ядерную программу Ирана

Дональд Трамп объявил, что хочет заключить с Ираном новую сделку. Тегеран переговоры отвергает, требуя от США прекратить политику максимального давления. Подробнее о том, чего добивается новая администрация США, — в материале РБК

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Какую сделку Трамп хочет заключить с Ираном

10 февраля президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном. По его мнению, Тегеран может быть готов к переговорам, поскольку иранская система противовоздушной обороны (ПВО) была практически уничтожена в результате обмена прямыми ударами с Израилем весной и осенью 2024 года. «Возможно, они пытаются достать новые [системы противовоздушной] обороны, пока мы говорим, но их ПВО в значительной степени разрушена. Иран очень нервничает. Я думаю, они напуганы. Я думаю, что Иран хотел бы заключить сделку, и я хотел бы заключить сделку с ними, не бомбя их», — сказал Трамп.

В октябре Fox News и The Wall Street Journal сообщали, что в результате израильских атак Иран лишился трех последних зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, полученных от России. Еще одна установка была, предположительно, уничтожена в ходе апрельских ударов ВВС Израиля. В ноябре информацию об уничтожении всех четырех комплексов С-300, находившихся на вооружении Ирана, подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Американский президент заявил, будто «все считают», что Израиль с согласия и помощи США планирует разбомбить Иран, чтобы помешать Тегерану обзавестись ядерным оружием, и есть два способа помешать этому — «бомбами или исписанным листком бумаги». «И я бы предпочел заключить сделку, которая не причинит им вреда. И я думаю, они тоже этого хотят», — подчеркнул он. Трамп также раскритиковал соглашение 2015 года, которое, по его словам, все равно позволило бы Ирану обзавестись ядерным оружием в будущем. «Вы не можете позволить [иметь ядерное оружие] Ирану или кому-либо еще, но особенно Ирану, потому что они очень, очень воинственны», — сказал он.

В 2018 году, во время своего первого президентского срока, Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), неофициально известного как иранская ядерная сделка. Согласно этому плану, Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивал свою ядерную программу и отказывался от создания ядерного оружия; максимальный уровень обогащения урана в стране должен был составлять 3,67% (для создания ядерной боеголовки необходим уровень 90%). СВДП заключили в Вене летом 2015 года — Иран, с одной стороны, и страны Е3/ЕС+3 (Британия, Германия, Франция/Евросоюз + Китай, Россия, США) — с другой. Одновременно с выходом из соглашения США возобновили санкции против Ирана. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства по соглашению, а в 2019-м заявил об их приостановке. Администрация Джо Байдена предпринимала усилия по восстановлению соглашения, но они не дали результата.

Трамп не впервые заявляет о желании выйти на новую сделку с Тегераном. 7 февраля он заявил The New York Post, что предпочел бы договориться с Ираном, вместо того чтобы дать Израилю разбомбить его «к чертовой матери». Он отказался уточнять, что именно собирается предложить иранским властям, но выразил надежду, что после услышанного они «решат не делать того, о чем сейчас думают», намекнув на предполагаемое желание Тегерана обзавестись ядерным оружием. Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что некие сообщения СМИ о том, что США и Израиль планируют нанести совместные удары по Ирану, «сильно преувеличены» (какие именно публикации он имел в виду, осталось неясно). «Я бы предпочел заключение верифицируемого ядерного мирного соглашения, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать. Мы должны начать работать над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано», — уточнил Трамп.

Почему США одновременно вводят новые санкции

При этом 4 февраля Трамп подписал меморандум о возобновлении «политики максимального давления» на Тегеран. В нем он обозначил следующие требования к Исламской Республике:

она должна отказаться от ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет;

«иранская террористическая сеть должна быть нейтрализована» (речь о так называемой оси сопротивления, куда входят иранские прошиитские группировки на Ближнем Востоке — «Хезболла», ХАМАС, Шиитская милиция Ирака, хуситы в Йемене);

должно быть остановлено развертывание иранских ракет и других обычных вооружений.

Главе Минфина президент поручил «оказать на правительство Ирана максимальное экономическое давление». При этом журналистам Трамп заявил, что был «не рад» подписать меморандум, но вынужден проявить жесткость, чтобы остановить ядерную программу Ирана.

Уже 6 февраля Минфин США в связи с поставками нефти из Ирана в Китай объявил об ограничениях против трех танкеров и нескольких организаций из разных стран (в частности, Индии, КНР и ОАЭ). По оценке ведомства, эти поставки осуществляются в интересах иранских вооруженных сил и уже попавшей под санкции иранской компании Sepehr Energy. «Иранский режим по-прежнему сосредоточен на использовании доходов от нефти для финансирования своей ядерной программы, производства смертельных баллистических ракет и БПЛА, поддержки своих марионеточных террористических групп в регионе», — мотивировал введение новых санкций глава Минфина Скотт Бессент.

Риторика Трампа по поводу ядерной сделки напоминает скрытый ультиматум, считает кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады Алексей Юрк. «Он отчетливо позиционирует себя как вовне, так и внутри США как «президент мира», который стремится не начинать новых конфликтов и закончить старые, поэтому настаивает на дипломатическом (но явно не очень дипломатичном) решении, в любом случае резервируя вариант в стиле «видит Бог, мы попытались», — пояснил РБК эксперт. По его оценке, в Вашингтоне убеждены в способности США добиться сделки на выгодных условиях на фоне ослабления позиций Ирана и его региональных прокси. Однако в случае провала переговоров команда Трампа будет готова пустить в ход «политику максимального давления».

По мнению Юрка, в Белом доме рассчитывают на заключение двусторонней американо-иранской ядерной сделки — в отличие от СВПД, в которой также участвовали страны Евросоюза, Китай и Россия. Главным содержательным отличием может стать включение в соглашение военно-политического компонента, контуры которого просматриваются в тексте президентского меморандума. Эксперт также отметил, что Трамп может потребовать от Ирана отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем, а если он и отменит антииранские санкции, то временно, чтобы иметь рычаг давления на Тегеран.

В целом же повышенный интерес Трампа к иранской проблематике может быть обусловлен его желанием положить конец конфликтам на Ближнем Востоке, которые во многом подпитываются противостоянием Ирана и Израиля, считает Юрк. «По мнению новой администрации, если им удастся еще сильнее ослабить Иран, а также расширить «Соглашения Авраама» на Саудовскую Аравию, то регион стабилизируется, перестанет поглощать американские внешнеполитические ресурсы (в текущей международной обстановке явно ограниченные), что позволит США сконцентрироваться на основной внешнеполитической проблеме — на противостоянии с КНР», — резюмировал политолог.

Готов ли к новой сделке Иран

В Иране переговоры с США отвергают. Первое лицо государства, верховный лидер аятолла Али Хаменеи, заявил 7 февраля, что возобновлять диалог с Вашингтоном неразумно. «Переговоры с США никак не повлияют на решение проблем страны, — сказал он на встрече с командующими ВВС и сил ПВО Ирана (цитата по иранскому агентству Mehr). — <…> Иран вел переговоры с США несколько лет назад, и была достигнута сделка, но американцы ее разорвали. Мы пошли на множество уступок, но американцы не смогли выполнить свою часть сделки». Хаменеи отметил, что решать проблемы Ирана надо, опираясь на внутренние ресурсы, и пообещал «без колебаний ответить» на атаку со стороны США.

«Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами, — заметил 10 февраля на торжестве по случаю 46-летия Исламской революции президент Ирана Масуд Пезешкиан (цитата по ТАСС). — США могут только мечтать о том, чтобы поставить Иран на колени». В том же ключе высказался и первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф, который отметил, что «США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя» и что новая сделка с Вашингтоном не будет отвечать иранским интересам.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи расценил возможное возобновление диалога как путь к капитуляции. «Почему мы должны вести переговоры с США под давлением? Есть ли в этом логика? Какой здравомыслящий человек согласится вступить в переговорный процесс под давлением и выслушивая угрозы? Их цель на этих переговорах — капитуляция. Иран никогда не сдастся», — сказал он 10 февраля (цитата по ТАСС). Министр обороны Азиз Насирзаде назвал заявление Трампа вздором и сказал, что Тегеран «переговоры в условиях санкций и угроз» не ведет.

«Трамп выдвинул Ирану очень много требований, и сейчас Иран находится в сложном положении, — говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин. — Экономика Ирана находится в критическом состоянии, внешняя ситуация также неблагоприятна — ту же «ось сопротивления» Израиль практически разгромил, я уже не говорю о потере Ираном [Башара] Асада в Сирии». Если Трамп продолжит давление на республику, социально-экономическое и, как следствие, политическое положение в Иране станет хуже; если же Тегеран пойдет на переговоры на условиях Трампа, это пошатнет идеологические основы Исламской Республики; если же Тегеран будет развивать военную ядерную программу, то есть риск, что Израиль начнет бить по его ядерным объектам, описывает альтернативы Сажин. «Что бы руководство Ирана ни выбрало — переговоры или усиление ядерной структуры, — хороших вариантов у него нет, — считает эксперт. — Тут либо крах экономики, либо удар по Ирану и крах всех идеологических основ».

На этом фоне британская The Telegraph, ссылаясь на источники, сообщила, что несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обратились к верховному лидеру с предложением отменить фетву (религиозное постановление), которая запрещает производить в Иране все виды оружия массового уничтожения, введенную в 2005 году. «Мы никогда еще не были столь уязвимы, возможно, это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — привело издание слова одного из своих собеседников.

«Иран до сих пор говорит, что он не создает ядерное оружие, но использует ядерную энергию в мирных целях. Все, что беспокоит МАГАТЭ, Тегеран, по его словам, делает для развития медицины, сельского хозяйства, АЭС. Фетва — это не юридическое, а морально-религиозное послание. Верховный лидер может сказать, что ситуация изменилась и Тегеран вынужден создать такое оружие», — поясняет Сажин.

В конце прошлого года МАГАТЭ сообщило, что Тегеран быстро наращивает мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60%. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, раньше Иран накапливал от пяти до семи килограммов обогащенного урана в месяц; теперь же эти объемы могут вырасти в семь или восемь раз. В январе госсекретарь предыдущей американской администрации Энтони Блинкен утверждал, что Тегеран может произвести такой объем материала, которого будет достаточно для создания ядерного оружия, за одну-две недели. По словам Сажина, за те шесть лет, что СВПД находится в подвешенном состоянии, Иран создал развитую ядерную инфраструктуру и получил возможности быстро выйти на уровень обогащения в 90%; создание же ядерной боеголовки потребует нескольких лет.

Параллельно периодически проходят консультации Тегерана и «евротройки» участников СВПД — последняя такая встреча состоялась 13 января 2025 года в Женеве. На них стороны обсуждают ядерную проблематику и снятие санкций. Некоторая разрядка возможна, если «евротройка» убедит Трампа хотя бы на начальном этапе ограничить свои требования к Тегерану ядерной составляющей, считает Сажин. «Тегеран мог бы согласиться заморозить развитие своей ядерной программы на нынешнем уровне. Он также мог бы пойти на уступки по части своих союзников на Ближнем Востоке, поскольку в ближайшее время их оживление и активизация маловероятны», — резюмировал эксперт.