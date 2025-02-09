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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном бомбардировкам

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп хочет заключить с Ираном соглашение по ядерным вопросам, а не «бомбить его». Республиканец ранее поручил нарастить давление на страну, но также призвал к сделке, которая позволит Тегерану «мирно развиваться и процветать»

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что готов заключить с Ираном соглашение по ядерным вопросам, но не стал раскрывать деталей возможных переговоров с Тегераном.

«Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать», — заявил политик. По словам республиканца, если бы соглашение существовало, «Израиль не стал бы их бомбить».

Он отказался уточнять, что может предложить Ирану, сказав только: «Я не буду их бомбить». «Я мог бы сказать им то, что должен был сказать, и надеюсь, они решат, что не будут делать то, о чем сейчас думают», — добавил он.

Иранские военные попросили отменить фетву о запрете ядерного оружия
Политика
Али Хаменеи

На этой неделе, в день встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп подписал указ о восстановлении политики «максимального давления» на Иран на фоне информации о том, что страна не отказывается от планов создания ядерного оружия (об этом, в частности, писала The New York Times). Иранские власти при этом заявляют обратное и настаивают, что их ядерная программа носит мирный характер.

На следующий день после совместной пресс-конференции с Нетаньяху Трамп заявил, что хотел бы заключить контролируемое ядерное мирное соглашение, «которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать».

В 2018 году, во время своего первого срока на посту президента, Трамп вывел США из шестистороннего соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года. По его условиям Тегеран в обмен на снятие санкций брал на себя обязательство уменьшить свой запас обогащенного урана на 97%, до 300 кг, а также на протяжении 15 лет не обогащать его выше уровня 3,67% (это позволит использовать уран на АЭС, но сделает его непригодным для создания ядерного оружия).

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харази в ноябре заявил, что у страны есть возможности для производства ядерного оружия, единственное препятствие — фетва (религиозное постановление) аятоллы Хаменеи, которая запрещает его разработку. Несколько старших командиров Корпуса стражей исламской революции предложили отменить ее.

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Дональд Трамп Иран ядерная сделка ядерное оружие
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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